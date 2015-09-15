На фондовом рынке Китая снова обвал

Вторые на этой неделе торги на биржах Китая вновь закрылись снижением котировок, сообщает РБК.

Основной фондовый индекс Shanghai Composite, опускавшийся в течение дня ниже 3000 пунктов, остановился на отметке 3005 пунктов, что на 3,52% ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Напомним, что вчера индекс опустился еще на 2,67%, однако сегодняшнее падение оказалось наибольшим с конца августа.

Несколько замедлил снижение SZSE Component — основной индекс Шэньчжэньской биржи, где торгуются акции большинства крупнейших госкомпаний. По итогам торгов 15 сентября 2015 года индекс, при расчете которого учитывается стоимость бумаг 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже, упал на 4,99%, тогда как вчера он опустился на 6,65%.

Высокотехнологичный индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций хай-тек компаний и интернет-стартапов, по итогам сегодняшних торгов упал на 5,7% (вчера было 7,49%).

"Экономика не показала признаков восстановления после серии сокращений процентных ставок, в то же время сохраняются опасения по поводу возможного снижения стоимости юаня. Номинированные в юанях активы остаются под давлением. Рынок все еще слаб", - пояснил Bloomberg главный аналитик Jinkuang Investment Management Чжан Хайдун.

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Отмечается, что за лето индекс Shanghai Composite упал относительно июньского максимума на 39%, в том числе на 20% за последние две недели августа. При этом за три месяца китайское правительство потратило на поддержку фондового рынка 1,5 триллиона юаней (236 миллиардов долларов). Только за август расходы составили почти 600 миллиардов юаней (более 94 миллиардов долларов).