На Московской бирже снова коллапс: приостановлена трансляция индексов

Московская биржа приостановила трансляцию индексов РТС, широкого рынка и металлов, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи.

Трансляция остановилась в 10.18 мск, на это время индекс РТС падал на 3,32%, до 780,75 пункта.

Читайте такжеОбъем торгов на Московской бирже упал до минимума почти за 10 лет"В связи с ошибкой в подготовке документов при ежеквартальном пересмотре индексов Московской биржи, сегодня с утра значения индекса широкого рынка, индекса РТС и индекса металлов и добычи определялись некорректно, поэтому трансляция указанных индексов была приостановлена и возобновится в ближайшее время", — сообщили в пресс-службе биржи.

В последний раз торги на Московской бирже останавливались 8 сентября.