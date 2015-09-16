S&P понизило рейтинг Японии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и местной валюте Японии на одну ступень, до "A+" с "AA-", передает ПРАЙМ.

Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и местной валюте Японии также понижен, до "A-1" с "A-1+".

Прогноз по обоим рейтингам стабильный.

Читайте такжеСША и Япония договорились о финансовом сотрудничестве на фоне обвала мировых бирж"Наши рейтинги по Японии отражают сильную внешнюю позицию страны, относительно благополучную и диверсифицированную экономику, политическую стабильность и устойчивую финансовую систему в условиях очень слабой бюджетной позиции страны, которую усугубляет процесс старения населения и сохраняющаяся дефляция", - отметили эксперты агентства.

Понижение рейтингов связано со снижением вероятности восстановления экономики Японии до уровня, который обеспечит достаточную поддержку кредитоспособности страны для ее соответствия предыдущим рейтингам.

Стабильный прогноз по долгосрочному рейтингу Японии отражает ожидания S&P того, что некоторый экономический рост и стабилизация ценовых уровней замедлят темпы увеличения государственного долга в течение следующих двух лет и в конце концов приведут к его стабилизации.