Малая приватизация в Украине: продадут 910 обьектов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сформировал список из 910 объектов недвижимости групп А, Д и Ж для проведения малой приватизации, сообщила пресс-служба Фонда.

"Фонд сформировал список из 910 объектов групп А, Д, Ж, которые остаются непроданными, но могут быть приватизированными", - цитирует пресс-служба заместителя главы ФГИУ Татьяну Буртняк.

В Фонде сообщили, что покупка объектов недвижимости государственной собственности имеет свои преимущества перед вторичным рынком недвижимого имущества.

"Фонд сегодня предоставляет полную открытую информацию об объектах, возможность ознакомиться с ними, а процедуры приватизации достаточно гибкие: их оценку финансирует Фонд, что избавляет покупателя от лишних расходов, оплата за объект предусматривает отсрочку платежа на два месяца и осуществляется в два этапа равными частями", - цитирует пресс-служба заместителя главы ФГИУ Наталию Лебидь.

Также она добавила, что продажа возможна даже с одним участником аукциона.

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Как сообщал УНИАН, первые торги по объектам малой приватизации при использовании принципа голландского аукциона состоялись 31 августа 2015 года.

Глава ФГИУ Игорь Билоус отметил, что целью голландских аукционов в Украине является продажа небольших объектов государственной собственности, которые государство не может эффективно использовать, но вынуждено удерживать на балансе.