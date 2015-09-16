Американские фондовые индексы растут на ожидании итогов заседания Федрезерва

Американские фондовые индексы на торгах в среду, 16 сентября, растут на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы США, передает Reuters.

Читайте такжеМВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 годаТак, индекс S&P 500 уже вырос на 0,21% - до 1982,13 пункта, индекс DJIA - на 0,17%, до 16629,69 пункта.

Между тем, индекс NASDAQ упал на 0,03%, до 4859,02 пункта, но тенденция к его росту есть.

Как сообщал УНИАН, сегодня началось очередное двухдневное заседание ФРС США, на котором будет принято решение относительно повышения процентной ставки. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.

Аналитики склоняются к мнению, что ФРС поднимет уже в сентябре учетную ставку, не будет ждать для этого конец года.