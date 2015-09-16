Спецкомиссия по приватизации призывает Кабмин инициировать процедуру банкротства "Укртелекома"

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации призывает Кабинет министров инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших операторов телекоммуникаций Украины «Укртелекома», которым владеет СКМ Рината Ахметова, что позволит ввести внешнее руководство в компанию и вернуть ее в госсобственность.

За данное решение, зачитанное главой Спецкомиссии Борисом Филатовым, проголосовало 7 депутатов, при этом 2 – воздержалось.

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«Комиссия решила предложить Кабинету министров Украины рассмотреть на заседании вопрос влияния на деятельность ПАО «Укртелеком», учитывая значительную задолженность государственным банкам. В случае необходимости, с целью минимизации влияния со стороны Российской Федерации на деятельность ПАО «Укртелеком» как стратегического оператора связи, начать процедуру банкротства компании, которая позволит ввести внешнее руководство предприятием и в дальнейшем вернуть контрольный пакет государству», - отметил Филатов.

Кроме того, Комиссия предложила Кабинету Министров отменить свое распоряжение от 12 октября 2010 года №1948-р, которым были согласованы условия проведения конкурса по продаже пакета акций ПАО «Укртелеком».

Комиссия также призывает ГФС провести проверку финансовой деятельности «Укртелекома», а ФГИ и АМКУ провести служебное расследование относительно действий своих сотрудников во время приватизации «Укртелекома».

В ходе заседания с докладом выступил первый заместитель главы Комиссии Игорь Лапин, сообщивший о нарушениях со стороны бывших руководителей Фонда госимущества и Антимонопольного комитета.

«В результате принятия управленческих решений до приватизации 92,8% государственного пакета ПАО «Укртелеком» должностными лицами Фонда государственного имущества и Антимонопольного комитета путем введения дополнительных условий не допущены (к торгам – УНИАН) ООО «АЕФ», ЗАО «МТС», ЗАО «АйКомХолдинг», что является нарушением статьи 2 закона Украины «О приватизации государственного имущества» и других нормативно правовых актов в сфере защиты экономической конкуренции, что и создало предпосылки к неполучению государственным бюджетом средств от приватизации», - отметил депутат.

Кроме того, Лапин добавил, что до этого времени собственник «Укртелекома» не выполнил взятые обязательства относительно передачи в госсобственность выделенной телекоммуникационной сети специального назначения.

Депутат также сообщил, что с начала 2014 года уволено около 15 тыс. работников «Укртелекома» и сейчас оператор продает объекты недвижимости, реальная стоимость которых составляет около 15 млрд грн.

В свою очередь глава комиссии Филатов заявил, что принятием решения по «Укртелекому» комиссия донесет свою позицию до Генпрокуратуры, до Фонда госимущества, до министерств и ведомств, которые должны будут определиться с судьбой крупнейшего отечественного телекоммуникационного оператора.

«И это уже будет их политическая ответственность, ответственность действующих лиц государства, Генпрокурора и всех остальных. Мы не можем заставить следователя опросить бывшего президента Кучму, не можем заставить ФГИ расторгнуть договор с компанией, которая купила задешево и за государственные деньги и до сих пор не рассчиталась с госбанками. И более того, выбросило на улицу 15 тысяч людей. Но наша совесть будет чиста» - отметил Филатов.

Как сообщал УНИАН, Спецкомиссию Верховной Рады по приватизации в декабре 2014 года возглавил Борис Филатов.

Весной 2015 года члены Спецкомиссии приняли решение провести проверку законности приватизации крупнейших отечественных предприятий. В частности, предприятий горнорудного комплекса, "Укртелекома", "Киевэнерго", всех областных энергетических и газовых компаний.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи более 7 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета для более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).