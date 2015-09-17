Корпоратизацию "Укрзализныци" планируют завершить до конца года

Процесс корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и формирование новой акционерной компании будет завершено до конца 2015 года, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Процесс корпоратизации "Укрзализныци" не меньше чем до конца года будет длиться", - сказал Пивоварский на VI международной конференции "Эффективное управление агрокомпаниями".

Министр также сообщил, что регистрация публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", создаваемого на базе "Укрзализныци", будет осуществлена в течение трех недель после того, как премьер-министр Арсений Яценюк подпишет постановление об утверждении устава создаваемой на базе активов "Укрзализныци" акционерной компании.

"Две недели назад приняли постановление об утверждении устава. Надо чтобы премьер подписал, после этого нам нужно (на регистрацию публичного акционерного общества на базе "Укрзализныци" - УНИАН) около трех недель", - сказал глава транспортного ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци" и призвал Кабмин принять решение о создании публичного акционерного общества. В тот же день Кабмин одобрил корпоратизацию ведомства и призвал Мининфраструктуры обновить менеджмент создаваемой на базе "Укрзализныци" публичной акционерной компании.

В целом, по словам Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.

По словам министра, стоимость имущества "Укрзализныци", оценку которых проводила аудиторская компания Delloite с целью формирования на базе ведомства уставного капитала публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", составляет порядка 245 миллиардов гривень без учета активов госкомпании в аннексированном Крыму и зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.

Законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании "Укрзализныци", согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" на базе "Укрзализныци" со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.