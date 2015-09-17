Российская компания после протестов в Ереване решила продать "Электросети Армении"

Этот вопрос был включен в повестку прошедшего сегодня заседания армянского Кабмина, сообщает Росбалт.

По поручению правительства министры энергетики и природных ресурсов, юстиции, финансов, экономики изучат соответствие компании Liormand Holdings Limited стандартам, проведут переговоры и разработают проект договора, которым эта компания полностью возьмет на себя обязательства, предусмотренные заключенным в 2002 году между правительством Армении и компанией "Мидленд Ресурсис Холдинг Лимитед" соглашением о продаже акций ЭСА.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, главам указанных ведомств также поручено изучить договор о купле-продаже акций ЭСА, заключаемый между "Интер РАО" и Liormand Holdings Limited, и дать заключение.

"Электросети Армении" 31 августа объявили открытый конкурс на оказание компании аудиторских услуг. Одержавшая победу организация, спустя четыре месяца после подписания договора завершит исследование и через 30 дней после этого представит окончательный отчет. Результаты аудита будет опубликованы и доступны общественности. Заявки будут представляться до 30 сентября. В тот же день состоится процедура публичного вскрытия конвертов.

Напомним, ранее участники акции в нескольких армянских городах потребовали отменить решение Комиссии по регулированию общественных услуг о повышении тарифа на электроэнергию, согласно которому с 1 августа тариф подорожал на 6,93 драма за кВт/ч (примерно на 16,7%). Причем, "Электросети" в своей заявке намеревались поднять тариф на 40,8%.

Кроме того, активисты заявили, что подконтрольные зарубежным компаниям монополисты на рынке коммунальных услуг должны быть национализированы и поставлены под контроль независимого проверяющего органа.

27 июня демонстранты в Ереване добились заморозки тарифов на электроэнергию и аудита поднявшей цены компании "Электросети Армении" — дочернего предприятия "Интер РАО ЕЭС". На время аудита, который продлится от трех до шести месяцев, повышение тарифов будет субсидироваться из бюджета Армении.