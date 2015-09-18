Большая приватизация в Украине откладывается на начало 2016 года - Абромавичус

Большая приватизация в Украине начнется не ранее 2016 года и ждать ее начала в 2015 году «крайне оптимистично», сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Что касается плана приватизации. В бюджете предусмотрено 17 млрд грн – выручка от приватизации. Исходя из того, что задерживаются законопроекты, принятие которых необходимо для старта приватизации, фактически большая приватизация откладывается на следующий год. Ожидать начала большой приватизации в этом году крайне оптимистично», – сказал Абромавичус, добавив, что большая приватизация начнется с продажи Одесского припортового завода.

При этом министр напомнил, что в парламенте находится ряд законопроектов, необходимых для проведения прозрачной приватизации. В частности, речь идет о законопроекте по отмене обязательной продажи через биржи 5% или 10% акций госпредприятий.

«Мы также рассчитываем на поддержку законопроектов о приватизации «Укрспирта», государственных стивидорных компаний и предприятий транспортной отрасли», – сказал глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус отмечал, что Фонд госимущества в 2015 году не выполнит план по наполнению бюджета от приватизации государственных предприятий, которая должна была пройти в сентябре-декабре этого года. Билоус подчеркивал, что приватизацию ФГИУ перенес, так как необходимо внести изменения в законодательство и методику оценки стоимости госпредприятий.

В то же время, в 2015 году можно провести так называемую малую приватизацию, а также приватизацию ТЭЦ. В сентябре ФГИУ сформировал список из 910 объектов недвижимости групп А, Д и Ж для проведения малой приватизации.