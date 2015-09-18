Акции компании Жеваго рухнули на Лондонской бирже

Стоимость акций швейцарской горнорудной компании Ferrexpо, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, на Лондонской фондовой бирже снизилась более чем на 15% на открытии торгов и продолжили стремительное падение после публикации сообщения о потере доступа компании к свободным денежным средствам в объеме 174 млн долл., находящимся в банке своего мажоритария Константина Жеваго "Финансы и Кредит", который НБУ признал неплатежеспособным.

Об этом сообщается на сайте биржи.

За первые полчаса торгов цена одной акции упала до 0,46 фунтов стерлингов по сравнению с ценой закрытия днем раньше на уровне 0,59 фунтов стерлингов, что уже составляло более 23%. Тенденция к снижению цены продолжалась.

По состоянию на 12:20 цена одной акции упала на 33% - до 0,39 фунтов стерлингов. Таким образом, компания потеряла в капитализации более 100 млн фунтов стерлингов - текущая капитализация составляет 229,6 млн фунтов стерлингов, при этом на закрытии торгов 17 сентября капитализация составила 347,3 млн фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, компания Ferrexpо по состоянию на 16 сентября хранила 174 млн долл. в банке "Финансы и Кредит", который Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным после длительной работы по его финансовому оздоровлению, в результате которой акционер не выполнил своих обязательств.

Ferrexpo имела свободные денежные средства в размере около 280 млн долл., в том числе в банке "Финансы и Кредит". В компании отмечают, что решение НБУ в настоящее время не затронуло финансовые операции Ferrexpo.

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Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее.

Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.