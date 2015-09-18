АМКУ начал проверку энергохолдинга Ахметова на монополизм

Антимонопольный комитет Украины начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК, принадлежащих Ринату Ахметову.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на брифинге в Киеве.

«Сегодня было начато расследование злоупотреблений монопольным положением (группы компаний ДТЭК – УНИАН)», – сказал он.

По словам Тереньева, расследование начато после получения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Мы рассмотрели жалобу НКРЭ. Предоставленной информации оказалось достаточно для того, чтобы государственный уполномоченный открыл дело», - подчеркнул Терентьев.

Также глава АМКУ отметил, что первые результаты расследования будут опубликованы через два месяца.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в результате рассмотрения жалобы группы компаний ДТЭК направил Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рекомендации по повышению прозрачности формирования тарифов.

В начале августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин обвинил крупнейший в Украине частный энергохолдинт ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в нежелании поставлять на склады теплоэлектростанций компании уголь, который в объеме 600 тыс. тонн лежит на складах предприятия «ДТЭК Павлоградуголь».

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.