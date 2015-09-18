АМКУ начал проверку энергохолдинга Ахметова на монополизм
Расследование начато после получения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг
Антимонопольный комитет Украины начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК, принадлежащих Ринату Ахметову.
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на брифинге в Киеве.
«Сегодня было начато расследование злоупотреблений монопольным положением (группы компаний ДТЭК – УНИАН)», – сказал он.
По словам Тереньева, расследование начато после получения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
«Мы рассмотрели жалобу НКРЭ. Предоставленной информации оказалось достаточно для того, чтобы государственный уполномоченный открыл дело», - подчеркнул Терентьев.
Также глава АМКУ отметил, что первые результаты расследования будут опубликованы через два месяца.
Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в результате рассмотрения жалобы группы компаний ДТЭК направил Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рекомендации по повышению прозрачности формирования тарифов.
В начале августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин обвинил крупнейший в Украине частный энергохолдинт ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в нежелании поставлять на склады теплоэлектростанций компании уголь, который в объеме 600 тыс. тонн лежит на складах предприятия «ДТЭК Павлоградуголь».
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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.
Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».
Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.
В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.