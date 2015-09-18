Объем выведенных средств из инвестирующих в Россию фондов превысил $1 миллиард

Инвесторы продолжают выводить средства из фондов, инвестирующих в российские акции, - только за последнюю неделю (к 16 сентября) отток составил $49,5 миллиона, передает Reuters.

Об этом свидетельствует статистика EPFR Global, на которую ссылаются Газпромбанк, Sberbank CIB, Ренессанс Капитал и Bank of America Merrill Lynch (BofA ML).

Читайте такжеВ России впервые протестировали экономику на нефть по $40: сценарий апокалипсиса Среди инвестирующих в российские акции фондов ориентированные исключительно на РФ фонды сократили активы на $33,1 миллиона, а фонды глобальных развивающихся рынков (GEM) вывели $11,7 миллиона, отмечают аналитики Sberbank CIB.

Объем выведенных средств из инвестирующих в российские акции фондов возрос с начала года до $1,16 миллиарда.

В целом, работающие на развивающихся рынках фонды лишились за неделю $2,2 миллиарда - это половина от объема оттока предыдущей недели.