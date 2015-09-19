Moody's понизило кредитный суверенный рейтинг Франции

Прогноз по рейтингу "стабильный", передает сообщение агентства ТАСС.

Такое решение было принято в связи со слабым прогнозом роста экономики страны в среднесрочной перспективе.

"Маловероятно, что мы будем наблюдать существенное снижение высокой долговой нагрузки правительства до конца этого десятилетия", - отмечается в сообщении Moody's.

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Ранее УНИАН сообщал, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз по кредитному рейтингу Евросоюза со стабильного до негативного. Такое решение было мотивировано продолжающимся кризисом в Греции, а также опасениями, что на референдуме в Англии население проголосует за выход из ЕС.