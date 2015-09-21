На Московской бирже - очередной коллапс: остановлены торги на срочном рынке

Московская биржа в понедельник, 21 сентября, в очередной раз приостановила торги на срочном рынке, сообщается на сайте торговой площадки.

«В 10.25 мск торги на срочном рынке будут приостановлены для технической перезагрузки ядра ТС. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Читайте такжеФондовый рынок РФ остановился на час из-за "нештатной ситуации" на Московской биржеМежду тем, на Московской бирже был зафиксирован сбой, в результате которого у брокеров возникали проблемы со снятием заявок на срочном рынке.

В последний раз на Московской бирже фиксировался сбой 16 сентября. Тогда причиной инцидента назвали "ошибкой в подготовке документов при ежеквартальном пересмотре индексов Московской биржи".