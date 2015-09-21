Fitch снизило рейтинг Киева в связи с реструктуризацией облигаций города

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте города Киева до «C» с «CC» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте до «CCC (ukr)» с BB (ukr)».

Как сообщается на сайте Fitch, снижение рейтинга отражает мнение агентства о том, что технический дефолт города в настоящее время почти неизбежен, учитывая недавние заявления о намерениях продлить сроки погашения облигаций серий F, G и H на 5,165 млрд грн на 360 дней.

Читайте такжеЗаконы о реструктуризации приняли. Что дальше Fitch отмечает, что может пересмотреть рейтинг Киева по завершении реструктуризации его долгов, однако предупреждает, что рейтинги будут оставаться на низком уровне ввиду низкого суверенного рейтинга Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «С» с «СС» на фоне объявления о достижении договоренности по реструктуризации части государственного долга.

Украина и комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.