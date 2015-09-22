Moody's прогнозирует снижение выручки большинства компаний Китая

Финансовые результаты первого полугодия 2015 финансового года ряда китайских компаний свидетельствуют, что рост доходов будет оставаться под давлением до 2016 года. Таков прогноз международного рейтингового агентства Moody's, передает ПРАЙМ.

"Выручка будет снижаться у большинства сетей универмагов, а также производителей продуктов питания и напитков в 2015 году и стабилизируется в 2016 году", - считает вице-президент и старший аналитик Moody's Лина Чой. По ее словам, нефтяные компании также зафиксируют слабые финансовые результаты, в частности, из-за низких цен на нефть.

Читайте такжеКитай планирует реструктуризировать "раздутые" госкомпанииПроизводители стали и цемента увидят в 2015 году падение доходов на 15-20% на фоне слабого спроса и снижения цен на их продукцию. Однако строительные компании должны увидеть дальнейший рост доходов.

Что касается китайских автомобильных компаний, то они должны столкнуться с ростом выручки на фоне умеренного увеличения продаж отечественных автомобилей, отмечает эксперт.

Новые признаки замедления Китая ранее вызвали опасения инвесторов относительно состояния второй по величине экономики мира и вызвали падение котировок фондовых бирж, причем не только в самой КНР. Реакция китайских властей, в частности, разрешение инвестировать средства пенсионного фонда в акции, не смогла поддержать местный фондовый рынок.