Биржевые индексы Европы упали из-за скандала с Volkswagen

Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник резкой отрицательной динамикой индексов на сообщениях о развернувшемся скандале вокруг концерна Volkswagen, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 2,83% — до 5935,84 пункта, немецкий DAX 30 — на 3,8%, до 9570,66 пункта, французский CAC 40 — на 3,4%, до 4428,51 пункта.

Ранее против Volkswagen в США было начато расследование из-за программного обеспечения, занижающего реальные показатели выбросов CO2. В результате американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах.

Компании также может грозить штраф в размере до 18 миллиардов долларов. Сам Volkswagen сообщил, что неисправным программным обеспечением могут быть снабжены около 11 миллионов автомобилей концерна.