Скандал с Volkswagen и цены на сырье потянули вниз фондовые рынки США

Фондовые рынки США снизились во вторник за счет падения цен на сырье и акций поставщиков Volkswagen, пишет Рейтер.

Индекс Dow Jones снизился на 1,09%, S&P 500 - на 1,23%, а Nasdaq Composite - на 1,50%. Индекс волатильности, известный как "индикатор страха на Уолл-стрит", поднялся на 11,4% до 22,44 пункта при среднем долгосрочном значении 20 пунктов.

Индекс S&P для сырьевых компаний потерял 1,8%; в частности, акции Newmont Mining подешевели на 6,3%, из-за падения цен на сырье, включая нефть, медь и уголь.

Скандал с Volkswagen, признавшейся, что намеренно занижала данные о выбросах дизельных двигателей в США, вызвал падение акций ее поставщиков и других автопроизводителей. Котировки BorgWarner упали на 7,6%, Delphi Automotive - на 3,6%, а Ford - на 2,8%.

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Акции биотехнологических компаний продолжили падение второй день подряд, поскольку Хиллари Клинтон, борющаяся за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии США, пообещала бороться с завышением цен на рецептурные лекарства. Индекс Nasdaq для биотехнологических фирм потерял 1,7%.