Компания "Фаворит" хочет купить контрольный пакет акций ПФТС у Московской биржи

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, «Фаворит» сообщил, что планирует приобрести 16 010 акций биржи ПФТС номинальной стоимостью 1000 грн каждая.

При этом пресс-служба ПФТС сообщила, что биржа ждет решения своего мажоритарного акционера – Московской биржи.

«Мы ждем решения в Московской бирже», - сообщила пресс-служба.

В свою очередь, пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что, кроме «Фаворита», выкупить долю акций ПФТС у Московской биржи также планирует компания «Инвестиционный Капитал Украина».

«Сейчас Комиссия получила информацию относительно планов покупки доли «Московской биржи ММВБ-РТС» в фондовой бирже ПФТС украинскими компаниями «Фаворит» и «Инвестиционный Капитал Украина», - отметила пресс-служба.

Кроме того, НКЦБФР сообщила, что она на следующей неделе будет обсуждать с представителями ПФТС вопрос существенного влияния Московской биржи, которая является резидентом России, признанной агрессором в Украине.

«Комиссия планирует тщательно изучить предоставленную информацию (относительно выкупа акций у Московской биржи – УНИАН) и во время встречи на следующей неделе обсудить вопросы относительно сроков, а также разработать график выполнения требований закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», - добавила пресс-служба Комиссии.

Как сообщал УНИАН, в июле фондовая биржа ПФТС по результатам внеочередного собрания акционеров не смогла принять решение о выкупе своих акций у российской компании «Московская биржа ММВБ-РТС».

На собрании акционеры поднимали вопрос о снижении влияния российского инвестора на ПФТС, так как согласно Закону «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) может аннулировать лицензии биржи на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке в случае существенного влияния на ПФТС резидента страны, которая в Украине признана агрессором.

При этом ПФТС проводит переговоры с НКЦБФР относительно лицензирования деятельности на фондовом рынке.

В свою очередь, Московская биржа сообщила, что она продолжает переговоры с руководством ПФТС для поиска вариантов решения данной проблемы.