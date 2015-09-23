Фонд госимущества назвал предприятия, которые попадут под приватизацию в этом году

Фонд государственного имущества Украины как ключевой орган, осуществляющий приватизацию, планирует в октябре-ноябре выставить на продажу 25-процентные пакеты акций ряда энергетических предприятий, а именно: «Сумыоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Киевэнерго», 5-процентные пакеты акций «Одесская ТЭЦ», «Херсонская ТЭЦ», «Запорожьеоблэнерго», а также 10-процентный пакет акций госхолдинга «Центрэнерго».

Об этом говорится в приказе ведомства №1345, опубликованном в газете «Ведомости приватизации».

Кроме того, на ноябрь запланирована продажа 5-процетных пакетов акций Одесского припортового завода и предприятия «Сумыхимпром».

На декабрь, согласно приказу ФГИУ, запланирована продажа 25% акций компании «ДТЭК Донецкоблэнерго», 46% акций компании «Черкассыоблэнерго», а также 16,5% акций «Шахты им. Засядько».

Согласно приказу, продажа энергообъектов "Сумыхимпром" и ОПЗ будет проводиться после утверждения Кабинетом министров условий приватизации.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава ФГИУ Игорь Билоус не раз настаивал на упразднении нормы об обязательной продаже 5% акций госпредприятий и продаже полного пакета акций, без его дробления. Кроме того, руководитель ФГИУ отмечал, что наиболее реальным сроком продажи «Центрэнерго» и Одесского припортового завода является начало 2016 года.