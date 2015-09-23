Две инвесткомпании хотят выкупить акции Украинской биржи у Московской

Две украинские инвестиционные компании "Драгон Капитал" и "Универ Капитал" планируют выкупить у Московской биржи 43,08% акций Украинской биржи, сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Потенциальные покупатели Украинской биржи, а именно "Драгон Капитал" и "Универ Капитал", прислали в Комиссию информацию о планах выкупа доли "Московкой биржи ММВБ-РТС", - отметила пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планируют приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" может аннулировать лицензии бирж на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке в случае существенного влияния на них резидента России, которая в Украине признана агрессором.

Справка УНИАН. В мае 2008 года крупнейшие участники украинского рынка ценных бумаг подписали договор с фондовой биржей РТС о создании в Киеве новой биржи в форме открытого акционерного общества – ОАО "Украинская биржа". 26 марта 2009 года на Украинской бирже начались торги ценными бумагами. В мае 2010 года был запущен срочный рынок – торговли фьючерсами, в 2011 году были запущены опционы.

На сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже.