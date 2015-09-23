Нацкомиссия по ценным бумагам хочет создать единый центр ликвидности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках реформы рынка ценных бумаг планирует создать единый центр ликвидности, сообщила пресс-служба НКЦБФР со ссылкой на главу Комиссии Тимура Хромаева.

"Мы находимся только в начале пути реформирования рынка и создания единого центра ликвидности. Именно этим путем движется европейский рынок", - цитирует пресс-служба Хромаева.

Также глава Комиссии сообщил, что одной из целей НКЦБФР является создание эффективной учетной и расчетной инфраструктуры для того, чтобы в будущем украинский фондовый рынок стал полноценным элементом восточноевропейского рынка капитала.

Читайте такжеУкраинский фондовый рынок втрое "подешевел" за 10 дней очистки от фиктивных акций

Как сообщал УНИАН, представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк Украины и Министерство финансов подписали с Европейским банком реконструкции и развития меморандум о развитии рынка капитала в стране.

Ранее глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявлял, что банк готов поддерживать финансовый сектор Украины.