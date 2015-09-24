Минэкономразвития хочет объединить в холдинг 12 стратегических госпредприятий

Об этом говорится в постановлении "Некоторые вопросы образования ПАО "Государственная управляющая холдинговая компания "Укрхолдинг", пишет «Экономическая правда».

"Уставный капитал холдинга формируется путем передачи в его состав 100% НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Укргидроэнерго", НАК "Надра Украины", "Строительная компания "Укрбуд", ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ", "Украинский банк реконструкции и развития", "Государственный сберегательный банк Украины", "Родовид банк", "Государственный экспортно-импортный банк Украины", - говорится в постановлении.

В перечень также вошли 75% ПАО "Турбоатом", 50% ОАО "Хартрон" и 93% ОАО Акционерный банк "Укргазбанк".

Согласно пояснительной записке, создание холдинговой компании приведет к улучшению управления крупнейшими субъектами хозяйствования государственного сектора экономики и повышению эффективности их деятельности в результате применения в компании высоких стандартов корпоративного управления.

"Создание компании позволит привлечь наиболее квалифицированных специалистов к управлению субъектами хозяйствования государственного сектора экономики и сконцентрировать их экспертизу и аналитические возможности в пределах одной управленческой структуры, что повысит возможности государства по анализу информации и принятия управленческих решений в отношении субъектов хозяйствования", - говорится в документе.