Кредиторы могут в октябре получить страховку от дефолта по евробондам Украины

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ассоциации.

Согласно сообщению, ассоциация готова провести аукцион только в том случае, если Украина будет следовать анонсированным договоренностям о реструктуризации внешнего долга и не совершит плановых выплат по обслуживанию облигаций до 3 октября.

Кроме того, ассоциация призвала кредиторов, владеющих долговыми обязательствами Украины и потенциально претендующими на возмещение, предоставить всю необходимую информацию до 29 сентября.

Также в сообщении отмечается, что организация уже начала предварительную подготовку к проведению аукциона.

Как сообщал УНИАН, Комитет Международной ассоциации свопов и деривативов на заседании 23 сентября признал долговую операцию Украины кредитным событием - мораторием и начал обсуждение условий выплат кредиторам, застрахованным от дефолта Украины.

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Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.