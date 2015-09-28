Кредиторы могут в октябре получить страховку от дефолта по евробондам Украины
Международная ассоциация свопов и деривативов может провести 6 октября аукцион по возмещению застрахованным от дефолта Украины при помощи механизма CDS (кредитно-дефолтные свопы) кредиторам.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ассоциации.
Согласно сообщению, ассоциация готова провести аукцион только в том случае, если Украина будет следовать анонсированным договоренностям о реструктуризации внешнего долга и не совершит плановых выплат по обслуживанию облигаций до 3 октября.
Кроме того, ассоциация призвала кредиторов, владеющих долговыми обязательствами Украины и потенциально претендующими на возмещение, предоставить всю необходимую информацию до 29 сентября.
Также в сообщении отмечается, что организация уже начала предварительную подготовку к проведению аукциона.
Как сообщал УНИАН, Комитет Международной ассоциации свопов и деривативов на заседании 23 сентября признал долговую операцию Украины кредитным событием - мораторием и начал обсуждение условий выплат кредиторам, застрахованным от дефолта Украины.
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Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.
17 сентября Верховная Рада конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.