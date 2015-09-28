"Украинская железная дорога" разместит акции на 230 миллиардов гривень

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров Украины №735 от 2 сентября 2015 года, размещенном на портале правительства.

«Осуществить частное размещение первого выпуска акций публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" (далее - общество) в количестве 229 879 115 штук номинальной стоимостью 1000 гривен каждая», - сказано в документе.

Этим же постановлением Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".

Согласно вышеупомянутому постановлению, размещение акций возлагается на Министерство инфраструктуры, которому Кабмин поручил утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества.

Также Кабмин поручил транспортному ведомству обеспечить оформление и подписание решения о частном размещении акций общества; утвердить результаты размещения акций, а также осуществить в установленном порядке другие мероприятия, связанные с образованием общества.

Также Кабмин поручил председателю правления общества осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с государственной регистрацией общества; принять меры по регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска акций; обеспечить заключение договора об обслуживании выпуска акций между обществом и Центральным депозитарием ценных бумаг и совершить действия по открытию счета; обеспечить открытие счета для учета акций, полученных обществом; осуществить переоформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и земельные участки.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, сумма уставного капитала предприятия в размере 229,88 млрд грн отражает стоимость имущества за вычетом обязательств предприятия и рассчитана в соответствии с установленной Кабмином процедурой.

Напомним, стоимость имущества и имущественных прав "Укрзализныци", оценку которых проводила компания Deloitte, с целью формирования на базе ведомства уставного капитала публичного акционерного общества, составляет порядка 245 млрд грн без учета активов госкомпании в аннексированном Крыму и зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

В Мининфраструктуры отмечают, что в 2016 году планируется провести дооценку объектов, находящихся на не подконтрольной Украине территории на востоке страны, с целью внесения их стоимости в уставный капитал акционерной компании. Оценку имущества, расположенного на неподконтрольных территориях Крыма, планируется провести после восстановления контроля на полуострове со стороны украинских властей.

Уставом также обеспечивается трехуровневая система управления с четким разделением функций и компетенций органов управления. При этом определяется принципиальное отличие нового общества от "Укрзализныци" – переход от единоличного менеджмента к коллегиальному.

«Эти изменения призваны повысить прозрачность управленческих процессов и сбалансированность решений руководящего состава, а также уменьшить возможности для коррупции», - отметили в пресс-службе.

Устав новой компании также предусматривает, что Кабмин будет решать стратегические вопросы управления, а наблюдательный совет и правление - принимать операционные и бизнес-решения, при этом в перечень функций набсовета будет входить контроль за работой правления.

В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что правительственное постановление вступило в силу со дня его опубликования, 28 сентября 2015 года.

«Утверждение устава будущего публичного акционерного общества - важный шаг в процессе корпоратизации «Укрзализныци». Благодаря ему можно начать процедуру регистрации ПАО, для завершения которой необходимо принятие правительственных распоряжений об утверждении личного состава правления, а также наблюдательного совета и ревизионной комиссии ПАО «Украинская железная дорога», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци" и призвал Кабмин принять решение о создании публичного акционерного общества. В тот же день Кабмин одобрил корпоратизацию ведомства и призвал Мининфраструктуры обновить менеджмент создаваемой на базе "Укрзализныци" публичной акционерной компании.

В целом, по словам Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.

Справка УНИАН. Законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.