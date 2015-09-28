"Украинская железная дорога" разместит акции на 230 миллиардов гривень
Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", создаваемое на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует привлечь 229,88 млрд грн путем частного размещения первого выпуска акций.
Об этом сказано в постановлении Кабинета министров Украины №735 от 2 сентября 2015 года, размещенном на портале правительства.
«Осуществить частное размещение первого выпуска акций публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" (далее - общество) в количестве 229 879 115 штук номинальной стоимостью 1000 гривен каждая», - сказано в документе.
Этим же постановлением Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".
Согласно вышеупомянутому постановлению, размещение акций возлагается на Министерство инфраструктуры, которому Кабмин поручил утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества.
Также Кабмин поручил транспортному ведомству обеспечить оформление и подписание решения о частном размещении акций общества; утвердить результаты размещения акций, а также осуществить в установленном порядке другие мероприятия, связанные с образованием общества.
Также Кабмин поручил председателю правления общества осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с государственной регистрацией общества; принять меры по регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска акций; обеспечить заключение договора об обслуживании выпуска акций между обществом и Центральным депозитарием ценных бумаг и совершить действия по открытию счета; обеспечить открытие счета для учета акций, полученных обществом; осуществить переоформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и земельные участки.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, сумма уставного капитала предприятия в размере 229,88 млрд грн отражает стоимость имущества за вычетом обязательств предприятия и рассчитана в соответствии с установленной Кабмином процедурой.
Напомним, стоимость имущества и имущественных прав "Укрзализныци", оценку которых проводила компания Deloitte, с целью формирования на базе ведомства уставного капитала публичного акционерного общества, составляет порядка 245 млрд грн без учета активов госкомпании в аннексированном Крыму и зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.
В Мининфраструктуры отмечают, что в 2016 году планируется провести дооценку объектов, находящихся на не подконтрольной Украине территории на востоке страны, с целью внесения их стоимости в уставный капитал акционерной компании. Оценку имущества, расположенного на неподконтрольных территориях Крыма, планируется провести после восстановления контроля на полуострове со стороны украинских властей.
Уставом также обеспечивается трехуровневая система управления с четким разделением функций и компетенций органов управления. При этом определяется принципиальное отличие нового общества от "Укрзализныци" – переход от единоличного менеджмента к коллегиальному.
«Эти изменения призваны повысить прозрачность управленческих процессов и сбалансированность решений руководящего состава, а также уменьшить возможности для коррупции», - отметили в пресс-службе.
Устав новой компании также предусматривает, что Кабмин будет решать стратегические вопросы управления, а наблюдательный совет и правление - принимать операционные и бизнес-решения, при этом в перечень функций набсовета будет входить контроль за работой правления.
В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что правительственное постановление вступило в силу со дня его опубликования, 28 сентября 2015 года.
«Утверждение устава будущего публичного акционерного общества - важный шаг в процессе корпоратизации «Укрзализныци». Благодаря ему можно начать процедуру регистрации ПАО, для завершения которой необходимо принятие правительственных распоряжений об утверждении личного состава правления, а также наблюдательного совета и ревизионной комиссии ПАО «Украинская железная дорога», - подытожили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци" и призвал Кабмин принять решение о создании публичного акционерного общества. В тот же день Кабмин одобрил корпоратизацию ведомства и призвал Мининфраструктуры обновить менеджмент создаваемой на базе "Укрзализныци" публичной акционерной компании.
В целом, по словам Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.
Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.
Справка УНИАН. Законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в 2014 году. В частности, в конце июня прошлого года Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения. Однако сроки реформы были перенесены из-за судебных разбирательств перевозчика с Антимонопольным комитетом Украины.
Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.