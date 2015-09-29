Киев продлил сроки погашения внутренних облигаций на год

Департамент финансов Киевской горгосадминистрации завершил реструктуризацию облигаций внутреннего местного займа города Киева и продлил на год срок обращения облигаций серий "G" и "H" на общую сумму 4,29 миллиарда гривень, сообщается на сайте горгосадминистрации

"Срок обращения облигаций продлен на один год без изменения других существенных условий", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября депутаты Киевсовета утвердили условия реструктуризации долга города по внутренним облигациям серий "G" и "H", размещенных в 2012 и 2014 годах, на сумму 4,29 миллиарда гривень.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.