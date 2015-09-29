Киев продлил сроки погашения внутренних облигаций на год
Срок обращения облигаций продлен на один год без изменения других существенных условий.
Департамент финансов Киевской горгосадминистрации завершил реструктуризацию облигаций внутреннего местного займа города Киева и продлил на год срок обращения облигаций серий "G" и "H" на общую сумму 4,29 миллиарда гривень, сообщается на сайте горгосадминистрации
"Срок обращения облигаций продлен на один год без изменения других существенных условий", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в начале сентября депутаты Киевсовета утвердили условия реструктуризации долга города по внутренним облигациям серий "G" и "H", размещенных в 2012 и 2014 годах, на сумму 4,29 миллиарда гривень.
Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.