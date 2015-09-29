Акции Volkswagen исключат из индексов устойчивости Dow Jones из-за "дизельного скандала"

Акции Volkswagen исключат из индексов устойчивого развития Dow Jones на фоне "дизельного скандала", сообщает РБК.

"Акции автопроизводителя будут выведены из индексов DJSI World, DJSI Europe и связанных с ними индексов после закрытия торгов 5 октября", - говорится в сообщении.

"S&P Dow Jones Indices и RobecoSAM оставляют индекс устойчивости Dow Jones, в котором отслеживается работа компаний-лидеров в своих отраслях с точки зрения экономических, экологических и социальных критериев. Индекс Dow Jones Sustainability World Index, введенный в 1999 году, стал первым глобальным эталоном для таких компаний", - сообщает издание.

"Дизельный скандал" разгорелся вокруг автомобилей Volkswagen летом 2015 года. Недовольство американских властей вызвал тот факт, что немецкий концерн при производстве автомобилей использовал программное обеспечение, которое позволяло занижать результаты выброса выхлопных газов. Американские власти обязали VW отозвать с американского рынка 500 тысяч машин. Автопроизводителю грозит штраф в 18 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, 28 сентября, стало известно, что прокуратура Германии начала расследование против экс-главы Volkswagen Мартина Винтеркорна. Следствие ищет виновного в манипуляциях с результатами тестов на выбросы вредных газов, из-за которых Винтеркорн ушел в отставку.