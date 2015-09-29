Азиатские биржи падают, японская Nikkei возглавила падение

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника значительным снижением на фоне обострившихся опасений относительно перспектив роста крупнейшей экономики региона - китайской, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

"По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 упал на 4,05% - до 16930,84 пункта. Таким образом, показатель пробил вниз психологически важную отметку в 17000 пунктов, а его уровень закрытия стал минимальным с 23 января", - говорится в сообщении.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов опустился на 2,02% - до 3038,14 пункта, что является минимальной отметкой почти за две недели. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 1,51%, до 1711,72 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 3,82%, достигая 4918,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 2,97%, до 20556,6 пункта.

Отмечается, что инвесторы продолжают с пессимизмом отыгрывать слабую статистику из Китая. Так, накануне стало известно, что прибыль промышленных компаний Китая в августе в годовом исчислении упала на 8,8%, что является самым значительным спадом с октября 2011 года. Индекс деловой активности PMI в промсекторе экономики Китая в сентябре показал минимум за последние 6,5 лет, составив 47 пунктов.

"Слабые показатели прибыли промышленных компаний в Китае продолжают усиливать опасения относительно перспектив роста экономики страны, и многие инвесторы в Японии стараются зафиксировать прибыль, вернуть наличность и обратить внимание на альтернативы", - заявил директор Tyton Capital Advisors Мартин Кинг (Martin King).

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Директор UOB Kay Hian Стивен Льюнг (Steven Leung) добавил, что инвесторов беспокоит сильное замедление роста экономики Китая, но при этом наибольшим риском сейчас считается возможность рецессии мировой экономики, а не только проблемы Китая. "Если посмотреть на Японию, то ее экономика в плохой форме. И в Европе экономическая ситуация не лучше", - добавил эксперт.