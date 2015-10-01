Нацкомиссия аннулировала лицензию Украинской межбанковской валютной биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию Украинской межбанковской валютной биржи (УМВБ) на проведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Украины и наложила на нее штраф в размере 17 тысяч гривень.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"По делу относительно невыполнения распоряжения о применении лицензионных условий, а именно приведении документов УМВБ как организатора торговли в соответствие нормативным актам НКЦБФР, принято решение аннулировать лицензию УМВБ на проведение деятельности на фондовом рынке – деятельности по организации торговли на фондовом рынке", - отметила пресс-служба.

Также комиссия наложила штраф в размере 17 тысяч гривень из-за повторной неподачи отчетности биржей в НКЦБФР.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке Украины российскими компаниями "ВиЭс Банк", "БМ Банк", "Дочерний банк Сбербанка России", "ВТБ Банк", "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "АЛОР Украина", "Р.О.С.Т Украина".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи "Перспектива" фиктивными.