Хромаев: Через пять лет финрынок Украины будет одним из крупнейших в Восточной Европе

В январе 2015 года Тимур Хромаев, основатель украинской инвестиционной компании АРТА, был назначен указом президента Украины главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По данным СМИ, Хромаев родился в 1975 г., в 1997 г. окончил Union College (Нью-Йорк), в 2002 г. - институт международных отношений (Киев). С 1997-го по 2001 гг. занимал руководящие посты в Министерстве финансов Украины. После этого работал заместителем председателя правления банка «НРБ-Украина», затем занимал аналогичную должность в ТАС-Инвестбанке, собственником которого является Сергей Тигипко - вице-премьер-министр и министр социальной политики 2010-2012 гг., в период правления Януковича. Со времени его назначения на фондовом рыке произошла масса изменений: начиная с вывода из оборота «мусорных» ценных бумаг в объеме почти 500 млрд долл., заканчивая аннулированием лицензий недобросовестных профучастников рынка. На этом комиссия не останавливается. Какие изменения ждут фондовый рынок и что делается для его очищения, в интервью УНИАН рассказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Сейчас возглавляемая вами Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку проводит реформирование депозитарной системы Украины. Какие изменения нас ожидают?

Депозитарную систему Украины нужно кардинально менять. Она у нас не соответствует международным стандартам. Менять нужно, прежде всего, в направлении первичного учета прав собственности. Наша система не гарантирует четкой юридической ясности в вопросе собственности, очень часто данные теряются. Такое недопустимо на цивилизованном рынке. Недавно мы приняли решение о резервном копировании данных депозитарными учреждениями, но это не решает проблему. Решена она, может быть, путем изменения законодательной базы – нужен новый закон о депозитарной системе, нужны изменения технологического процесса. Эти изменения должны идти параллельно. Мы ожидаем подвижек в течение следующего года. Комиссия привлекла экспертов, украинских и международных, и начала подготовку закона и базы для написания нового программного обеспечения.

Что нужно сделать комиссии, чтобы на отечественный фондовый рынок пришел иностранный инвестор?

Нам необходимо полностью реализовать все требования международных стандартов. Организация торговли, учетная система, защита прав инвесторов, корпоративное управление должны быть приведены к европейским стандартам, чтобы инвестор не ощущал разницу, где он торгует акциями - в Украине или Германии, например. Также параллельно нужно реализовать структурные реформы, стабилизировать макроситуацию и постепенно либерализировать валюту, отпустить ее в свободное плавание.

С какими иностранными партнерами сотрудничает комиссия?

У нас есть три основные группы партнеров. Первая – международные финансовые организации: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, USAID, GIZ. Вторая группа - иностранные регуляторы: американская и немецкая комиссии по ценным бумагам. Третья группа – общественные организации. Комиссия получает техническую поддержку, чтобы реализовать реформы во всех сферах рынка. По законодательным инициативам, которые мы предлагаем, мы получаем предварительную оценку международных партнеров. Мы не хотим писать законы, которые не будут работать.

Не так давно были выявлены факты мошенничества на американском фондовом рынке, в которых замешаны компании и физлица из Украины. Ваша комиссия участвует в расследовании, которое проводит Американская комиссия по ценным бумагам?

Мы сотрудничаем, ведем постоянный диалог. Но, к сожалению, мы весьма ограничены в полномочиях по получению информации от компаний, проведению проверок, что является унизительным для нас. Когда наши участники рынка обвиняются в незаконной деятельности, а мы не можем ничего сделать – это не то, что не правильно, это - неадекватно. Мы это обсуждаем с комиссией США и МВФ. Это касается не только написания законов. Нам нужно научиться применять эти законы. С комиссией по ценным бумагам США мы начинаем масштабную программу, по которой будем сотрудничать в направлении реализации наших полномочий. Иметь закон - мало, нужно научиться им пользоваться.

МВФ анализировал деятельность нацкомиссии. Какие результаты этой проверки?

Два месяца назад в Украине работала миссия МВФ, которая оценивала уровень наших полномочий. По результатам проверки нам дали четкие рекомендации по тем позициям, которые нужно изменить или дополнить. Комиссия уже подготовила соответствующий пакет законов, который подан в Администрацию Президента на согласование. В нем есть три основных части. Первая - определяет наши полномочия по сотрудничеству с иностранными регуляторами, обмену информацией, доступу к банковской тайне, возможности проводить расследования и получать информацию от физических и юридических лиц. Вторая часть определяет операционную независимость комиссии: нам необходимо избавиться от излишнего контроля со стороны иных государственных органов. Третья часть – финансирование комиссии. Сегодня комиссия не получает из бюджета достаточно средств для выполнения своих функций.

Как должно осуществляться финансирование деятельности комиссии?

Это - стандарт, который работает во всем мире: административные услуги, плата от первичного выпуска ценных бумаг и плата с оборота. Последняя определяется на том уровне, который обеспечит финансирование деятельности комиссии как регулятора. Эти три статьи обычно формируют бюджет регулятора. Например, финансирование регуляторов рынка ценных бумаг Швеции (FI) и Хорватии (FSA) осуществляется за счет административных доходов, платежей надзора и штрафных санкций, в Польше (КNF) и Англии (FCA Uk) - за счет платежей надзора и штрафных санкций, а в Германии (BaFin) - за счет платежей надзора и административных доходов.

Мы, ежегодно формируя бюджет комиссии, будем учитывать текущий уровень расходов и либо понижать сборы в следующем периоде, либо повышать. Бюджет формируется прозрачно на основании требований международных организаций. При этом будет усилен контроль комиссии со стороны Верховной Радой и президента.

От бюджетных средств комиссия планирует отказаться?

Мы хотим постепенно перестать зависеть от бюджетного финансирования.

Нацкомиссия ужесточила требования к первому и второму уровню листинга. Почему регулятор это сделал?

Наш рынок нельзя просто заполнять «бумагой». Инвесторы приходят не просто что-то купить, они инвестируют свои средства в активы. Мы должны обеспечить такие условия, чтобы любая покупка активов соответствовала наивысшим требованиям. Если у нас небольшое количество эмитентов соответствует правилам, значит таков спрос. Возможно, останется до 10 крупных эмитентов, но это - ровно столько, сколько требует сегодня рынок. У нас капитализация сейчас - 80 миллиардов гривен. Если бы в США рынок сократился в 4 раза, как это произошло в Украине, то мир таким бы уже не был, а у нас ничего не меняется. Поэтому важно, чтобы рынок отображал действительность, а не сюрреалистическую картинку. Регулятор не отвечает за то, чтобы рынок рос. Наша задача заключается в том, чтобы отношения между участниками рынка были всегда здоровыми, а рост или падение рынка – это вопрос участников, макроэкономической ситуации и т.д.

Какие, по вашему мнению, инструменты на рынке ценных бумаг Украины наиболее перспективные?

Мы за то, чтобы у нас было как можно больше финансовых инструментов. Наиболее востребованным инструментом сегодня являются облигации государственного займа. Также мы рассчитываем на корпоративные облигации, но нужно внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить защиту прав инвесторов и сделать этот инструмент полноценным. Мы рассчитываем на серьезные изменения на сырьевых рынках – аграрном и энергетическом. Если будет наведен порядок на товарных рынках, это станет важнейшей предпосылкой для запуска деривативов. Это - достаточно важный финансовый инструмент. Но это - вторичный инструмент.

На встрече с регуляторами стран Восточной Европы в Лондоне поднимался вопрос создания центрального контрагента в регионе. Зачем это планируется?

Центральный контрагент - основной элемент инфраструктуры фондового рынка. Он гарантирует расчет между покупателем и продавцом. Центральный контрагент - единственный элемент, который не является прибыльным. Он своего рода «страховое агентство», которое гарантирует расчет. Но в то же время, это - капиталоемкий и технологически сложный элемент рынка. В результате консолидации рынков и создания единого центрального контрагента все инвесторы смогут заходить на рынок через одно окно. В Восточной Европе на данный момент есть 4 контрагента, которые соответствуют всем международным стандартам: польский, венгерский, греческий и австрийский. На сегодняшний день идет обсуждение, на основе которого из них будет создан центральный контрагент.

Как Украина может присоединиться к этому институту?

Нам уже сейчас надо решать: создавать своего контрагента или в будущем присоединиться к центральному контрагенту Восточной Европы. На создание собственного Украине понадобится более 10 миллионов евро, и это - только для капитализации. Кроме того, потребуется от 3 до 5 лет, а еще расходы на техническое обеспечение, которое исчисляются миллионами. Поэтому вариант присоединения к региональному центральному контрагенту, мне кажется, более прагматичным. Но при этом для участников рынка будут созданы высокие стандарты для участия в нем. В этом варианте есть свои сложности: Украине потребуется несколько лет для приведения своих стандартов в соответствие с международными требованиями.

Каким вы видите наш фондовый рынок через 5 лет?

Думаю, это будет один из крупнейших финансовых рынков Восточной Европы.

Последним важным событием на рынке ценных бумаг стало аннулирование лицензии Украинской межбанковской валютной биржи. Почему это произошло?

На биржу были наложены санкции. Первый вид санкций – за неподачу информации, второй – документы биржи не были приведены в соответствие с действующими нормативными актами. Биржа не выполняла нормативы постоянно. При этом она не работает полноценно как фондовая биржа. Наказание является абсолютно адекватным тем нарушениям, которые были допущены.

Были ли протестные заявления от представителей УМБВ?

Нет. Но протестные заявление - их полное право. Мы их ждем. С полным набором материалов и документов.

Теперь относительно других бирж: Украинской и ПФТС. Их акционер - Московская биржа планирует выводить активы из Украины, покупатели на них уже есть. Какова роль комиссии в этом процессе?

Есть заинтересованный покупатель, он ведет переговоры с продавцом. Продавец на уровне своего высшего органа - Наблюдательного совета - принял решение. Комиссия не принимает участие в данных корпоративных отношениях. Наше единственное требование – изменить структуру капитала бирж, чтобы она соответствовала требованиям украинского законодательства. В законе не определены временные рамки принятия такого решения. Сейчас мы видим, что за два месяца, которые у бирж были, они пришли к конкретным результатам, которые должны финализироваться в течение ближайших 4-6, максимум 8 недель.

Сколько фондовых бирж, по вашему мнению, должно быть на рынке?

Количество бирж - вопрос второстепенный. У нас должен быть один центр ликвидности. Сколько бы ни было лицензий, рынок всегда один. А рынок и биржа – это синонимы. Поэтому количество лицензий – вопрос вторичный. Со временем мы придем к синхронизации рынка, чтобы он был единый. В Германии работает 5 или 7 бирж, но они функционируют как одно целое. Вы не можете купить акции BMW в Мюнхене дешевле, чем во Франкфурте, попытаться продать их на одной бирже дороже, чем на другой. А у нас - возможно все.

Что делает комиссия для синхронизации работы бирж?

Во-первых, это - соблюдение требований, которые существуют в отношении организаторов торговли. Во-вторых, это - постепенное повышение требований к техническому обеспечению бирж, к капиталу, к листингу, к участникам рынка.

Биржи готовы к переменам?

Новшества нарушают тот комфорт, который установился на биржах. К сожалению, рынок мыслит краткосрочными целями. Но мы не можем себе этого позволить. Сейчас рынок не дает инвестору и обществу то, что должен давать.

Еще вопрос о российском капитале на рынке. Комиссия аннулировала лицензии пяти российских банков. Ведется ли еще работа в этом направлении?

Все, что касается закона о лицензировании, постоянно нами отслеживается. Сейчас идет работа по идентификации других субъектов, которые подпадают под квалификацию профучастника с капиталом страны-агрессора. Также мы работаем над определением инструментария для реализации решений СНБО о санкциях против конкретных юридических и физических лиц Российской Федерации. Комиссия сотрудничает с Министерством юстиции, Кабинетом министров, Администрацией президента. Нам нужно выполнять принятые решения, но при этом оставаться в законодательном поле.

Такие действия не оттолкнут участников рынка?

Добросовестных участников работа по наведению порядка на рынке не может оттолкнуть.

Виталий Чуйко (УНИАН)