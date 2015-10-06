Нацкомиссия по ценным бумагам аннулировала лицензию ПФТС

Об этом сообщила пресс-служба комиссии со ссылкой на результаты заседания.

"НКЦБФР на заседании, которое состоялось 6 октября 2015 года, приняла решение об аннулировании лицензии ПАО "Фондовая биржа ПФС" на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по организации торговли на фондовом рынке", - отметила пресс-служба.

В комиссии сообщили, что решение принято в соответствии с законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", в соответствии с которым причиной для аннулирования лицензии может быть документальное подтверждение факта контроля над деятельностью компании другими лицами, которые зарегистрированы на территории страны агрессора – России.

Читайте такжеКомпания "Фаворит" хочет купить контрольный пакет акций ПФТС у Московской биржи

Как сообщал УНИАН, украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планировали приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию Украинской межбанковской валютной биржи на проведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Украины и наложила на нее штраф в размере 17 тысяч гривень.