Биржа ПФТС прокомментировала решение Нацкомиссии о лишении ее лицензии

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об аннулировании лицензии фондовой биржи ПФТС вступит в силу не ранее чем через 30 дней после его принятия, и биржа имеет законное право на его обжалование.

Об этом говорится в заявлении биржи, опубликованном на официальном сайте.

"Решение НКЦБФР может вступить в силу не ранее чем через 30 календарных дней и может быть обжаловано в законном порядке", - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет ПФТС в ближайшее время проведет собрание, на котором выработает позицию акционеров по данному вопросу и определит дальнейшие действия для его решения.

«Фондовая биржа ПФТС» убеждена в положительном решении сложившейся ситуации и в дальнейшем успешной работе на фондовом рынке Украины в качестве организатора торговли», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала лицензию одной из крупнейших фондовых бирж Украины - ПФТС, мажоритарным акционером которой является Московская биржа.

Решение принято в соответствии с законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", в соответствии с которым причиной для аннулирования лицензии может быть документальное подтверждение факта контроля над деятельностью компании другими лицами, которые зарегистрированы на территории страны агрессора – России.

Украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планировали приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию Украинской межбанковской валютной биржи на проведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Украины и наложила на нее штраф в размере 17 тысяч гривень.