Аннулирование лицензии ПФТС сорвало покупку акций биржи группой ICU

Группа ICU удивлена фактом аннулирования Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензии фондовой биржи ПФТС на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, поскольку это произошло в ходе сделки по приобретению группой акций биржи у ее текущего акционера – Московской биржи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ICU, решение по сделке ожидалось до конца текущей недели, поскольку взаимный процесс идентификации контрагентов был пройден, а НКЦБФР было направлено соответствующее уведомление.

Также, как отмечается в сообщении, по просьбе регулятора состоялась встреча, во время которой группа ICU детально разъяснила свою позицию относительно планов по приобретению акций ПФТС и развитию биржевых технологий в Украине, и все это время действовала открыто.

"Решение НКЦБФР лишает группу ICU возможности завершить процесс купли-продажи, а ПФТС, как объект инвестирования, без лицензии теряет какую-либо инвестиционную привлекательность. Это решение регулятора также разрушает стоимость акций ПФТС для существующих, помимо Московской биржи, акционеров", - подчеркивается в сообщении.

Также ICU высказала опасения, что подобные действия Нацкомиссии приведут к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата в стране.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 6 октября аннулировала лицензию фондовой биржи ПФТС, мажоритарным акционером которой является Московская биржа.

В комиссии сообщили, что решение принято в соответствии с Законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", согласно которому причиной для аннулирования лицензии может быть документальное подтверждение факта контроля над деятельностью компании другими лицами, которые зарегистрированы на территории страны агрессора – России.

В конце июля по результатам внеочередного собрания акционеров фондовая биржа ПФТС не смогла принять решение о выкупе своих акций у Московской биржи.

В конце сентября украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планировали приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.