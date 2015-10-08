Абромавичус рассказал, кому будут проданы крупнейшие украинские госкомпании

Крупнейшие государственные компании, вошедшие в список приватизируемых объектов госсобственности, должны быть проданы иностранным стратегическим инвесторам, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на бизнес-форуме в Киеве.

“Полностью уверен, что нужно большинство предприятий, которые не являются стратегическими, отдать в частные руки. Обязательно самые большие из нестратегических - стратегическим инвесторам из-за границы, чтобы создавали рабочие места и привлекали инвестиции”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил привлекать советников к процедуре приватизации ряда ключевых объектов государственной собственности, включая Одесский припортовый завод, предприятие "Сумыхимпром", а также госхолдинг "Центрэнерго".

Кабмин совместно с Фондом госимущества не единожды выступали за привлечение советников к приватизации наиболее важных госактивов, поскольку только так можно избежать коррупции в тендерах. При этом в Кабмине согласились с тем, что привлечение советников удлинит процесс приватизации и вероятнее всего не позволит достичь заложенной в госбюджете на 2015 год цели получить порядка 17 миллиардов гривень доходов от продажи госактивов. Ранее Абромавичус заявлял, что большая приватизация в Украине начнется не ранее 2016 года и ждать ее начала в 2015 году "крайне оптимистично".