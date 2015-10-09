ФГИУ рассматривает более 10 потенциальных покупателей Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины, как ключевой орган власти, отвечающий за процесс приватизации, ожидает, что участие в конкурсе по продаже 99% акций Одесского припортового завода примут не менее 10 потенциальных покупателей, а советником по приватизации госактива станет международный банк UBS.

Об этом, выступая в парламенте, сказал глава ФГИУ Игорь Билоус.

"Мы уже имеем более 10 потенциальных претендентов на покупку ОПЗ, - сказал Билоус. – Советником по приватизации стал международный банк UBS. Буквально сегодня объявим это. UBS – один из ведущих банков мира".

Позднее глава ФГИУ, комментируя назначение советника по приватизации ОПЗ, на своей странице Facebook написал: "Наконец в ОПЗ инвестиционный консультант - один из крупнейших инвестиционных банков мира. После длительных переговоров завод подписал договор с швейцарским инвестиционным банком UBS о предоставлении услуг инвестиционного консультанта в процессе приватизации. Процесс отбора прошел по балльной системе и согласно условиям, определенным Межведомственной рабочей группой КМУ. Процедура была абсолютно понятная и прозрачная. И главное, что госбюджет не заплатит за это ни копейки, а мы будем иметь солидного советника, который поможет провести приватизацию прозрачно и выгодно для государства".

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Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины разрешил привлекать советников к процедуре приватизации ряда объектов государственной собственности, включая Одесский припортовый завод, предприятие "Сумыхимпром", а также госхолдинг "Центрэнерго". При этом в правительстве соглашались с тем, что привлечение советников удлинит процесс приватизации и, вероятнее всего, не позволит достичь заложенной в госбюджете на 2015 год цели - получить порядка 17 миллиардов гривень доходов от продажи госактивов.

В то же время, ФГИУ ожидает, что приватизация в 2016 году может принести бюджету не менее 30 миллиардов гривень.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 миллиона гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 миллиона гривень. Завод был включен в перечень предприятий, подлежащих приватизации в текущем году. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что правила продажи ОПЗ и других стратегических объектов необходимо изменить, и для этого необходимо принять ряд законодательных изменений и привлечь советника по приватизации.

В этой связи продажа ОПЗ будет отложена - предварительно на январь-февраль 2016 года. Кабмин ожидает выручить за ОПЗ более 1 миллиарда долларов, но окончательную цену определит рынок.