ФГИУ рассматривает более 10 потенциальных покупателей Одесского припортового завода
Советником по приватизации стал международный банк UBS.
Фонд государственного имущества Украины, как ключевой орган власти, отвечающий за процесс приватизации, ожидает, что участие в конкурсе по продаже 99% акций Одесского припортового завода примут не менее 10 потенциальных покупателей, а советником по приватизации госактива станет международный банк UBS.
Об этом, выступая в парламенте, сказал глава ФГИУ Игорь Билоус.
"Мы уже имеем более 10 потенциальных претендентов на покупку ОПЗ, - сказал Билоус. – Советником по приватизации стал международный банк UBS. Буквально сегодня объявим это. UBS – один из ведущих банков мира".
Позднее глава ФГИУ, комментируя назначение советника по приватизации ОПЗ, на своей странице Facebook написал: "Наконец в ОПЗ инвестиционный консультант - один из крупнейших инвестиционных банков мира. После длительных переговоров завод подписал договор с швейцарским инвестиционным банком UBS о предоставлении услуг инвестиционного консультанта в процессе приватизации. Процесс отбора прошел по балльной системе и согласно условиям, определенным Межведомственной рабочей группой КМУ. Процедура была абсолютно понятная и прозрачная. И главное, что госбюджет не заплатит за это ни копейки, а мы будем иметь солидного советника, который поможет провести приватизацию прозрачно и выгодно для государства".
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Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины разрешил привлекать советников к процедуре приватизации ряда объектов государственной собственности, включая Одесский припортовый завод, предприятие "Сумыхимпром", а также госхолдинг "Центрэнерго". При этом в правительстве соглашались с тем, что привлечение советников удлинит процесс приватизации и, вероятнее всего, не позволит достичь заложенной в госбюджете на 2015 год цели - получить порядка 17 миллиардов гривень доходов от продажи госактивов.
В то же время, ФГИУ ожидает, что приватизация в 2016 году может принести бюджету не менее 30 миллиардов гривень.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 миллиона гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 миллиона гривень. Завод был включен в перечень предприятий, подлежащих приватизации в текущем году. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что правила продажи ОПЗ и других стратегических объектов необходимо изменить, и для этого необходимо принять ряд законодательных изменений и привлечь советника по приватизации.
В этой связи продажа ОПЗ будет отложена - предварительно на январь-февраль 2016 года. Кабмин ожидает выручить за ОПЗ более 1 миллиарда долларов, но окончательную цену определит рынок.