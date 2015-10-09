Кабмин официально перенес приватизацию-2015 на следующий год

Кабинет министров Украины продлил на 2016 год действие базового постановления «О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году», так как уполномоченные органы управления госимуществом не передали все активы в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины по вопросам приватизации», которым продлил на 2016 год действие базового постановления КМУ от 12 мая 2015 года №271 «О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 году», - отметила пресс-служба.

Также в фонде сообщили, что причиной продления срока действия постановления является то, что уполномоченные органы управления госсобственностью тормозят процесс передачи в ФГИУ активов для приватизации, предусмотренных постановлением №271.

Кроме того, в Верховной Раде еще не приняли законодательные изменения для проведения эффективной приватизации, что также является причиной продления действия постановления.

«До сих пор не были приняты все законодательные изменения, необходимые для начала приватизации», - добавила пресс-служба.

Читайте такжеФГИУ рассматривает более 10 потенциальных покупателей Одесского припортового завода

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины, как ключевой орган власти, отвечающий за процесс приватизации, ожидает выручить от приватизации в 2016 году порядка 30 млрд грн при условии принятия парламентом необходимой законодательной базы.

В сентябре министр экономического развития Айварас Абромавичус сообщил, что большая приватизация в Украине начнется не ранее 2016 года и ждать ее начала в 2015 году «крайне оптимистично».