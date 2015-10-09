Биржа ПФТС обжалует решение об аннулировании ее лицензии

Одна из крупнейших фондовых бирж ПФТС намерена обжаловать в суде решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об аннулировании лицензии организатора торговли.

Об этом сообщила пресс-служба ПФТС со ссылкой на решение Наблюдательного совета.

"По результатам обсуждения представители акционеров ПАО "Фондовая биржа ПФТС" поручили правлению ПФТС принять неотложные меры, направленные на обжалование решений НКЦБФР в административный суд и Экспертно-апелляционный совет при Государственной регуляторной службе", - отметила пресс-служба.

Члены Набсовета биржи пришли к выводу, что при принятии решений об аннулировании лицензий ПФТС и Украинской биржи НКЦБФР руководилась принципом выборочности.

"Представители акционеров обязали исполнительный орган биржи обратиться в органы, которые осуществляют надзор за соблюдением законности решений органами государственной власти и ее работниками, с соответствующими жалобами", - добавили в ПФТС.

Кроме того, ПФТС намерена обратиться в комиссию за копиями решений, копиями протокола заседания, а также копиями протоколов встреч НКЦБФР с представителями фондовой компании "Фаворит", компаниями "Инвестиционный капитал Украина", "Универ" и "Драгон Капитал".

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 6 октября аннулировала лицензию фондовой биржи ПФТС, мажоритарным акционером которой является Московская биржа.

В комиссии сообщили, что решение принято в соответствии с законом "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", в соответствии с которым причиной для аннулирования лицензии может быть документальное подтверждение факта контроля над деятельностью компании другими лицами, которые зарегистрированы на территории страны агрессора – России.

В конце сентября украинские инвестиционные компании "Фаворит" и "Инвестиционный Капитал Украина" планировали приобрести контрольный пакет акций фондовой биржи ПФТС в размере 50,02% акций у Московской биржи.