От приватизации в следующем году ожидают получить 30 миллиардов гривень

Об этом сказал глава Фонда Игорь Билоус, представляя народным депутатам необходимые законодательные изменения в части привлечения советников по приватизации и отмены обязательной продажи 5-процентного пакета акций госактивов.

«Если все примем вовремя и правильно, в следующем году заработаем порядка 30 млрд грн», - сказал Билоус.

Билоус напомнил, что поданные правительством законодательные инициативы направлены на защиту интересов государства, а также на проведение прозрачных конкурсов по продаже госактивов. «Предполагается больше не допускать к приватизации представителей государства-агрессора, а также полностью раскрывать информацию об участниках торгов, независимо от пакета акций, который продается, - сказал Билоус. – Предлагается также исключить норму об обязательной продаже 5%-10% пакетов акций предприятий на фондовых биржах до проведения конкурса».

Говоря о привлечении советников и оплаты их работы, Билоус озвучил предложение привлекать для этих целей средства международных организаций.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин совместно с Фондом госимущества не единожды выступали за привлечение советников к приватизации наиболее важных госактивов, поскольку только так можно избежать коррупции в тендерах. При этом в Кабмине согласились с тем, что привлечение советников удлинит процесс приватизации и вероятнее всего не позволит достичь заложенной в госбюджете на 2015 год цели получить порядка 17 млрд грн доходов от продажи госактивов.

В то же время, министр экономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявлял, что большая приватизация в Украине начнется не ранее 2016 года и ждать ее начала в 2015 году «крайне оптимистично». По его мнению, крупнейшие государственные компании, вошедшие в список приватизируемых объектов госсобственности, должны быть проданы иностранным стратегическим инвесторам.