Минэкономразвития настаивает на исключении украинских олигархов из процесса приватизации

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус после круглого стола по реформе государственных предприятий.

“Хотелось бы в идеале провести такую приватизацию, где не только россияне не могли бы участвовать, но и наши олигархи не могли бы участвовать. Они уже поучаствовали”, - сказал он.

Читайте такжеОт приватизации в следующем году ожидают получить 30 миллиардов гривень

По словам министра, целью приватизации является привлечение иностранных стратегических инвесторов, которые смогут принести новое качество корпоративного управления и создадут новое качество конкурентной среды для украинского бизнеса.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины перенес на 2016 год масштабную приватизацию, так как уполномоченные органы управления госимуществом не передали все активы в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

ФГИУ ожидает выручить от приватизации в 2016 году порядка 30 млрд грн при условии принятия парламентом необходимой законодательной базы.