Кабмин продлил сроки приватизации основных государственных активов

Кабинет министров Украины продлил до 31 июля 2016 года сроки приватизации основных государственных активов, ранее запланированных к продаже до конца 2015 года.

Как отмечается в постановлении правительства №819, речь идет о продаже 99,5% Одесского припортового завода, 78% акций госхолдинга "Центрэнерго", 99,9% предприятия "Сумыхимпрома", а также 65% «Харьковоблэнерго», 60% «Запорожьеоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», а также 50% «Тернопольоблэнерго».

Читайте такжеКабмин официально перенес приватизацию-2015 на следующий год«Сроки размещения (пакетов акций к продаже - УНИАН) заменить цифрами и словами 31 июля 2016 года», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, вышеперечисленные компании должны были быть выставлены на продажу вплоть до декабря 2015 года. Однако летом текущего года правительство приняло решение изменить подходы к приватизации, чтобы сделать торги прозрачными и интересными для иностранных инвесторов. При этом в Кабмине согласились с тем, что сроки приватизации будут изменены. С этой целью в октябре Кабмин разрешил привлекать советников к процедуре приватизации ряда объектов государственной собственности, включая Одесский припортовый завод, предприятие «Сумыхимпром», а также госхолдинг «Центрэнерго». Кроме того, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, оговаривающий новые подходы к приватизации, одним из которых стала бы отмена обязательной продажи 5-процентных пакетов акций госкомпаний на биржах.

Как отмечал глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, принятие необходимой законодательной базы, а также использование практики привлечения советников позволит провести в 2016 году масштабную приватизацию и получить в бюджет не менее 30 млрд грн.