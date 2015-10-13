За саботаж приватизации Павленко уволил трех директоров госпредприятий и семи вынес выговоры

Соответствующие решения были приняты из-за невыполнения планов по подготовке подведомственных объектов к приватизации.

По приказам Павленко уволен директор ГП «Проектно-конструкторский технологический институт «Львовхарчопроэкт» Расяка Н.М., директора ГП «Черкасский консервный комбинат» Божко А.Н. и директора ГП «Днепровское» Терещенко Б.А.

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Также вынесены выговоры семи директорам госпредприятий. В частности, руководителям Государственного семеноводческого сельхозпредприятия «Выровское» Сахно А.П., ГП «Александровский шелкосовхоз» Мельничуку В.М., ГП «Криворожское «Райагропромэнерго» Фербею О.И., ГП «Волынская станция луговодства» Щесюку А.В., ГП «Тульчинское производственное предприятие по племенному делу в животноводстве» Моркляку В.М. и ГП «Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве» Шухе В.И.

«Государственные предприятия – это питомник коррупции в аграрной отрасли. Единственным выходом из ситуации является прозрачная и быстрая приватизация. Сегодня приватизацию саботируют даже некоторые руководители наших госпредприятий. За невыполнение планов по подготовке объектов к приватизации сегодня я подписал приказы об увольнении и вынесении выговоров. Причем это касается руководителей, которые были выбраны через конкурс или недавно назначенные. Мы держим ситуацию на контроле, осуществляются проверки. За саботаж приватизации будут приниматься незамедлительные кадровые решения», - подчеркнул Павленко.