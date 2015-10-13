Нацкомиссия поручила блокировать операции с ценными бумагами попавших под санкции компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) поручила депозитарным учреждениям блокировать операции с ценными бумагами компаний, на которые наложены санкции по остановке финансовых операций.

Об этом говорится в решении регулятора №1707 от 13 октября 2015 года.

«Депозитарное учреждение должно отказать в принятии к выполнению распоряжения (владельца ценных бумаг, попавшего под санкции – УНИАН) по проведению учетных операций, связанных с приобретением или прекращением прав на ценные бумаги», - отмечено в распоряжении.

Кроме того, депозитарное учреждение должно предоставить НКЦБФР информацию о состоянии счетов в ценных бумагах юридических и физических лиц, которые подпадают под санкции, связанные с блокированием активов, остановкой финансовых операций.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об остановке внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг «БМ Банка», владельцем которого является российский «Банк Москвы».

Данное решение означает запрет на проведение любых операций с ценными бумагами банка.