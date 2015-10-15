Украина в ноябре выпустит новые бонды для обмена реструктуризируемых бумаг

Украины планирует в ноябре выпустить новые бонды, которые будут предложены кредиторам в обмен на реструктуризируемые бумаги, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Новые бумаги будут выпущены в середине ноября – после всех переговоров и сборов, в том числе по российским облигациям. И это закроет очень большую часть нашей работы», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 23 сентября начало процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года. Результаты реструктуризации по всем сериям долговых ценных бумаг, как ожидается, будут известны в течение октября или в начале ноября, а до конца ноября реструктуризация должна быть окончательно завершена, подчеркнули в Министерстве финансов Украины. С целью завершения реструктуризации государственного и гарантированного государством долга Кабинет министров временно остановил выплаты по некоторым государственным и гарантированным государством займам. Временная приостановка платежей является технической и распространяется на 9 из 14 серий облигаций внешнего государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Кабмин в качестве мотивации для кредиторов предложил держателям «коротких бондов» со сроком погашения в сентябре-октябре 2015 года приоритетное право на новые бонды.