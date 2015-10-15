Российских инвесторов не допустят к приватизации в Украине - Абромавичус

Об этом в интервью "5 каналу" заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"Мы не допустим российских инвесторов к приватизации наших государственных объектов. Как по мне, я бы запретил и украинскому крупному бизнесу участие в приватизации. Они уже приватизировали. Смотрите какие последствия приватизации ключевых объектов украинской олигархии", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр экономики Айварас Абромавичус считает необходимым исключить из процесса масштабной приватизации, которая запланирована на 2016 год украинских олигархов.