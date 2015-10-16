МВФ рекомендует перевести Нацкомиссию по ценным бумагам на самофинансирование

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) должна перейти на самофинансирование за счет административных услуг и ежегодных сборов, которые будут уплачиваться профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда на тему расширения полномочий и усиления независимости НКЦБФР.

«Переход на самофинансирование с помощью административных расходов на обслуживание и ежегодных сборов, уплаченных субъектами регулирования, имеет потенциал для решения проблем финансирования (деятельности НКЦБФР – УНИАН), и этому следует уделить особое внимание», - отмечено в отчете.

Читайте такжеХромаев: Через пять лет финрынок Украины будет одним из крупнейших в Восточной Европе При этом в МВФ обратили внимание, что такой способ финансирования деятельности не должен вызывать конфликт интересов.

«Не рекомендуется, чтобы доходы от административных санкций можно было использовать в качестве источника финансирования из-за конфликта интересов, которые это может создать», - добавили в МВФ.

Представители миссии МВФ высказали мнение, что текущее финансирование работы регулятора не позволяет в полной мере привлекать опытный персонал и современные технологии для осуществления надзора комиссией над участниками фондового рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку планирует отказаться от бюджетного финансирования и постепенно перейти на самофинансирование своей деятельности.

Глава НКЦБФР Тимур Хромаев отметил, что подобная практика финансирования деятельности комиссии является мировым стандартом.

Он сообщил, что финансирование регуляторов рынка ценных бумаг Швеции (FI) и Хорватии (FSA) осуществляется за счет административных доходов, платежей надзора и штрафных санкций, в Польше (КNF) и Англии (FCA Uk) - за счет платежей надзора и штрафных санкций, а в Германии (BaFin) - за счет платежей надзора и административных доходов.