После скандальной приватизации суд арестовал акции "НИИ электромеханических приборов"

Печерский суд под руководством следственного судьи Кристины Тарасюк наложил арест на 94,4% акций столичного «НИИ электромеханических приборов» после проведения приватизации, процесс которой приостановлен из-за расследования Генеральной прокуратурой факта продажи предприятия по заниженной стоимости 30 сентября 2015 года за 16 млн грн компании «Вентиляционные системы».

Об этом говорится в постановлении суда от 7 октября 2015 года № 757/36983/15-к.

«Наложить арест на 94,4% акций ПАО «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов» (г. Киев, ул. Академика Крымского 27), которые находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины», - указано в постановлении.

Также в постановлении судья Тарасюк отметила, что предприятие находится на территории, площадь которой составляет 7,1 га, а ее оценочная стоимость равна 82 млн грн. Кроме того, в постановлении указано, что ориентировочная рыночная стоимость объектов института составляет 122 млн грн.

«Должностные лица Фонда государственного имущества Украины 30 сентября 2015 года, … не учитывая геополитическую и внутреннюю обстановку в Украине … злоупотребляя служебным положением, провели конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО «НИИ электромеханических приборов», по результатам которого пакет акций было продано ЧАО «Вентиляционные системы» за 16 млн грн, что привело к тяжелым последствиям в виде неполучения государственным бюджетом 188 млн грн», - указано в постановлении суда.

Постановление суда можно было обжаловать в Апелляционном суде Киева течение 5 дней со дня его оглашения.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Генеральная прокуратура Украины начала следственные действия и открыла уголовное производство по факту продажи 30 сентября 2015 года фондом 94,4% акций госпредприятия "НИИ электромеханических приборов", производителя средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для противотанковых ракет "Стугна", по заниженной стоимости.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что при продаже стоимость предприятия была занижена в несколько раз, поскольку "только 7 га земли в Святошинском районе Киева стоят 122 млн гривен".

Глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что подписание договора купли-продажи в связи с обвинениями Генпрокуратуры временно останавливается.

При этом в фонде отметили, что продажа госпакета акций предприятия является примером успешной приватизации, несмотря на обвинения Генеральной прокуратуры.

Также в фонде сообщили, что землю, на которой находится предприятие, ФГИУ не продавал.