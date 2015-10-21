Ferrari успешно вышел на биржу: привлек около $1 миллиарда

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника в Нью-Йорке, акции Ferrari на максимуме торговались по $52, что выше прогнозов аналитиков. Успешный выход на биржу может привести к дополнительному размещению ценных бумаг, что позволит приблизить рыночную капитализацию к отметке в $10 млрд.

Это ненамного меньше расчетов руководства компании, заявившего в июне, что Ferrari стоит около €10 млн.

Теперь топ-менеджеры заявляют о планах не только сократить долги концерна, но и увеличить число проданных машин. Ferrari, продающая на рынке модели 458 Italia и 488 Spider, в прошлом году реализовала 7255 автомобилей общей стоимостью €2,8 млрд и рассчитывает достичь показателя в 10 тыс. проданных машин в год, пишет РБК.

На биржу было направлено порядка 10% акций компании, 10% остаются во владении Пьеро Феррари, сына основателя Энцо Феррари. Еще 80% принадлежат итало-американскому концерну Fiat-Chrysler. Последний в лице своего главы Серджио Маркионне в июле заявил, что в будущих планах компании нет места Ferrari. Планируется, что «развод» после 45 лет совместной деятельности произойдет в следующем году.