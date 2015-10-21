Российский фондовый рынок открылся обвалом, возобновил падение и рубль

На открытии торгов на Московской бирже в среду, 21 октября, рубль обвалился по отношению к евро и доллару.

Так, доллар вырос на 15 коп., до 62,26 руб.

Евро укрепился на 20 коп., до 70,72 руб.

Читайте такжеХромаев: Через пять лет финрынок Украины будет одним из крупнейших в Восточной Европе Вслед за обвалом рубля упал и фондовый рынок России. Согласно данным Московской биржи, индекс ММВБ опустился на 0,26%, до 1718,07 пункта.

Индекс РТС упал на 1,28%, до 864,45 пункта.