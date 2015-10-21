Китай впервые выпустил в Лондоне ценные бумаги на 5 миллиардов юаней

Народный банк (Центробанк) Китая во вторник в Лондоне выпустил первые за пределами страны долговые ценные бумаги в юанях на сумму 5 миллиардов юаней, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте банка, передает Прайм.

"Впервые Народный банк Китая выпустил ценные бумаги в юанях за пределами Китая. Это поможет углублению развития офшорного рынка юаня и будет стимулировать трансграничную торговлю и инвестиции", - говорится в заявлении банка.

Размер номинальной процентной ставки бумаг, выпущенных сроком на один год, составляет 3,1%.

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Договоренность о выпуске подобных бумаг была достигнута в сентябре во время визита в Китай министра финансов Великобритании Джорджа Осборна. Объявление Центробанка Китая сделано на фоне проходящего государственного визита председателя Китая Си Цзиньпина в Великобританию.