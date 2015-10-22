Глава ФГИУ на бизнес-форуме в Германии презентует объекты приватизации

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус завтра, 23 октября, на Украинско-германском экономическом форуме в Германии презентует объекты для приватизации с целью найти для них иностранного инвестора.

Об этом глава фонда сообщил на своей странице в Facebook.

"С этой презентацией еду на Украинский бизнес-форум в Берлине в составе правительственной делегации. Пока парламент сомневается, голосовать ли ему за изменения в законодательство, необходимые для проведения приватизации, мое задание – искать инвесторов и работать на улучшение инвестклимата в стране", - написал Билоус.

В презентации представлены наиболее привлекательные компании, госпакеты акций которых ФГИУ планирует продать: Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Одесская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ", "Днепродзержинская ТЭЦ".

В презентации также указаны обязанности покупателя после приобретения госкомпаний.

"Обязательства, которые должны выполняться после приобретения: сохранение основного вида деятельности, модернизация производства, обеспечение социальных гарантий для сотрудников, погашение задолженности", - отмечено в презентации.

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Как сообщал УНИАН, делегация правительства Украины во главе с премьер-министром Арсением Яценюком осуществит визит в Берлин, где состоится Украинско-германский экономический форум.

Кабинет министров Украины продлил до 31 июля 2016 года сроки приватизации основных государственных активов, ранее запланированных к продаже до конца 2015 года. Как отмечается в постановлении правительства №819, речь идет о продаже 99,5% Одесского припортового завода, 78% акций госхолдинга "Центрэнерго", а также 65% "Харьковоблэнерго", 60% "Запорожьеоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго", а также 50% "Тернопольоблэнерго".